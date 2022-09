Marit Bouwmeester terug na zwangerschap: ‘Als het op het WK gaat stormen krijg ik het zwaar’

Lando Norris vindt auto totaal niet passen bij zijn rijstijl: ‘Heb enorm zitten worstelen’

Lando Norris heeft nog net geen hekel aan de McLaren-auto waarin de Britse coureur dit seizoen in de Formule 1 rijdt, maar de MCL36 pas totaal niet bij zijn rijstijl. Dat heeft hij onthuld in de officiële Formule 1-podcast Beyond The Grid.

