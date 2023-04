Markante Belg Luca Brecel speelt op WK snooker als luie scholier met alleen maar tienen

Koning ziet een Elfsteden­tocht met Sven Kramer wel zitten: ‘Daar ben ik even stil van’

Koning Willem-Alexander zou het ‘fantastisch’ vinden om met schaatser Sven Kramer de Elfstedentocht te gaan rijden. Dat zegt de koning in de podcastserie Door de ogen van de Koning, in een reactie op de vraag van Kramer of Willem-Alexander samen met hem de schaatstocht wil rijden, mocht die binnen nu en tien jaar plaatsvinden.