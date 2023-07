Marrit Steenbergen en Janna van Kooten op WK naar halve finale 200 meter vrij

Steenbergen kwam in de ochtendsessie weer in actie na haar teleurstellende optreden in de finale van de 200 meter wissel. De 23-jarige Friezin eindigde daarin als zevende en baalde vooral van haar tijd. ,,Ik had gister waarschijnlijk toch wat last van zenuwen. Daardoor miste ik de ontspanning in mijn lichaam. Het voelde allemaal heel zwaar. Ik ging als derde de finale in. Het was misschien niet helemaal realistisch, maar ik wilde dat heel graag in de finale ook halen. Ik was veel te veel daarmee bezig. Maar het was wel heel leerzaam. Ik ga in de halve finale lekker zwemmen en zie wel wat er uit komt.”

Ook Van Kooten haalde op haar eerste WK de halve eindstrijd. De Groningse eindigde met een persoonlijk record als laatste in de series, maar haar tijd bleek snel genoeg voor een plek bij de beste zestien. ,,Ik had er niet eens over nagedacht dat ik het kon halen. Ik wilde hier mijn beste race zwemmen. Dat is gelukt. Zo cool dat ik in de halve finale sta. Dit had ik echt niet verwacht. Ik ging er blanco in en ik dacht ik ga lekker genieten, want wie staat er nu op een WK. Mijn debuut is nu al geslaagd.”

Bij de mannen dwong Caspar Corbeau een plek in de halve eindstrijd van de 50 meter school af. Hij zette in de series met 27,15 de tiende tijd neer. ,,Deze afstand is voor mij een opwarmertje richting de 200 meter school. Dat is mijn belangrijkste afstand. Maar het is lekker om het toernooi zo te beginnen”, zei Corbeau, die de afgelopen jaren in Amerika trainde. Hij verhuist binnenkort naar Nederland om zich aan te sluiten bij de trainingsgroep van bondscoach Mark Faber in Amsterdam. ,,Ik wil mij meer richten op de langebaan en dat kan daar beter dan in Amerika.”