Marrit Steenbergen sluit in stijl af met limiet op 50 vrij

De 23-jarige Friezin tikte in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion op de sprint aan in een tijd van 24,42 seconden. Kim Busch bleef in de series met 24,68 ook onder de olympische richttijd (24,70).

Steenbergen verbeterde de afgelopen dagen in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion de nationale records op de 200 en 400 meter wisselslag en voldeed op de 100 en 200 meter vrij en de 200 meter wissel aan de eisen voor de Spelen in Parijs.

Bij de mannen bleven Kenzo Simons en Renzo Tjon A Joe onder de olympische eis (21,96) op de 50 meter vrij. Simons klokte 21,81. Tjon A Joe tikte vlak daarachter aan in 21,88. Thom de Boer, die op de sprint meedeed aan de Spelen van Tokio, eindigde als derde in 22,15 en bleef boven de limiet. Nederland mag in 2024 per individuele afstand twee zwemmers afvaardigen naar Parijs.

Tes Schouten won de finale van de 100 meter schoolslag in 1.05,96. In de series scherpte ze het Nederlands record opnieuw aan tot 1.05,71. Ze dook daarmee twee tienden onder het Nederlands record dat ze vorige maand in Frankrijk neerzette (1.05,92).

Volledig scherm Tes Schouten. © ANP

