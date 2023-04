Marrit Steenbergen verbetert Nederlands record van Femke Heemskerk

Ide Schelling haalt na fraaie dubbelslag in Baskenland uit naar UCI: ‘Deze finale was vragen om problemen’

Ide Schelling heeft een fraaie overwinning geboekt in de Ronde van Baskenland. De Haagse renner verraste in de tweede etappe alle topfavorieten en pakte zo zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau. Bovendien neemt hij de leiderstrui over van de Brit Ethan Hayter.