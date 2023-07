Marrit Steenbergen vijfde op 200 meter vrije slag, wereldrecord Mollie O’Callaghan

Belgische renner Maxim van Gils botst op rustdag Tour tijdens trainings­rit op vrachtwa­gen

Maxim Van Gils is tijdens de rustdag in de Tour de France ten val gekomen na een botsing met een kleine vrachtwagen. De 23-jarige Belg van Lotto Dstny is onderzocht in het ziekenhuis en kan dinsdag starten in de tijdrit.