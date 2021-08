Medaillespiegel Paralympische Spelen: twaalf plakken voor Nederland, vijf keer goud

Video Tegenval­ler voor Max Verstappen in Spa ondanks snelste tijd in tweede vrije training

16:27 Max Verstappen was vanmiddag de snelste in de tweede vrije training op het Circuit de Spa-Francorchamps, maar met nog twee minuten op de klok ging hij wel hard het grind in. Verstappen bleef zelf ongedeerd, maar zijn Red Bull-bolide lijkt wel weer wat schade te hebben opgelopen.