Miami Heat herovert koppositie in Eastern Conference

Irving mag weer thuisduels spelen voor Nets

Kyrie Irving mag weer in actie komen in thuiswedstrijden van zijn club Brooklyn Nets. De autoriteiten in New York hebben de coronamaatregelen versoepeld. Burgemeester Eric Adams maakte bekend dat de regels die het ongevaccineerde mensen verbiedt om wedstrijden te spelen voor de teams in New York zal worden geschrapt.

24 maart