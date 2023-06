Miami Heat trekt stand in NBA-finale weer gelijk met nipte zege in Denver

De basketballers van Miami Heat hebben de spanning teruggebracht in de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg versloeg Denver Nuggets zondag in de Ball Arena in Denver met slechts drie punten verschil: 111-108. Daarmee is de stand in de best-of-seven serie nu weer in evenwicht: 1-1.

Nikola Jokic, de Servische sterspeler van de Nuggets, maakte 41 punten. Maar het was dit keer niet voldoende om zijn ploeg naar de zege te leiden. Voor eigen publiek in de Ball Arena begonnen de Nuggets goed en pakten in de eerste helft een voorsprong van 15 punten. Maar de Heat vocht zich terug. Bam Adebayo haalde met nog 48 seconden op de klok met een reeks vrije worpen de belangrijke zege binnen. Jamal Murray had nog wel de kans om de stand gelijk te trekken, maar hij zijn driepunter ging mis.

Adebayo, goed voor 21 punten, was tevreden over de zege. ,,We hebben er eentje gepakt in hun thuishaven, nu is het tijd om terug te keren naar de 305", verwees hij naar de arena van Miami Heat. ,,We hadden de wil om te winnen en bleven er in geloven.” Gabe Vincent was topscorer bij de Heat met 23 punten.

Jokic baalde van de nederlaag van de Nuggets. ,,We hadden te veel miscommunicatie en we begrepen elkaar niet. Je moet gewoon weten waar je moet zijn en wat je moet doen”, zei de Serviër. Ook zijn coach Michael Malone was niet te spreken over het optreden van zijn ploeg. ,,We hadden jongens die te veel bezig waren met het missen van de schoten, medelijden met zichzelf hadden. Maar hebben het hier niet over het voorseizoen of het reguliere seizoen. We staan in de NBA-finale. Dit is voor mij echt verwarrend en teleurstellend.”