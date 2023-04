Michael van der Mark breekt linkerbovenbeen na zware crash op TT-circuit van Assen

Motorcoureur Michael van der Mark heeft bij een zware val tijdens de tweede race van het Superbike-weekeinde op het TT-circuit van Assen zijn linkerbovenbeen gebroken. De Nederlander van BMW wordt zondagavond in het ziekenhuis in Groningen geopereerd.

Van der Mark maakte een zogenoemde highsider en moest daarna lang worden behandeld langs de kant van de baan waar al zichtbaar was dat zijn linkerbeen in een onnatuurlijke houding lag. Van der Mark, afkomstig uit Bergschenhoek, wordt de laatste jaren geplaagd door blessures. Hij brak ruim een jaar geleden bij een val tijdens een mountainbiketocht een been. Eenmaal hersteld volgde in mei een heupbreuk na een trainingsongeval op het circuit van Estoril in Portugal.

Begin maart ook al crash

Begin maart van dit jaar ging het weer mis in het Indonesische Mandalika. Van der Mark kwam in het tweede raceweekeinde in de Superbike ten val en brak daarbij twee vingers. Hij was net op tijd hersteld om in Assen in actie te komen.

Het is nog niet bekend hoelang hij van zijn beenbreuk moet herstellen. Volgens zijn manager zal daar na de operatie meer duidelijkheid over komen.

Herlings wint bij Dutch Masters

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft ook de tweede wedstrijd van de Dutch Masters gewonnen. De Brabander was op het circuit in Markelo in beide manches in de 500cc de beste.

Herlings won eerder al de openingswedstrijd van de Dutch Masters in Harfsen. Toen was hij ook de beste in beide manches. De Fransman Romain Febvre ging in zowel de eerste als de tweede manche lang aan de leiding, maar werd in de laatste tien minuten gepasseerd en moest beide keren genoegen nemen met de tweede plaats. Brian Bogers werd na een vijfde en derde plaats derde. De derde en laatste wedstrijd vindt op 29 mei plaats in Oldebroek.

Herlings is tweevoudig wereldkampioen in de MXGP, de zwaarste categorie. Hij maakt daar dit seizoen zijn rentree na een jaar zonder wedstrijden vanwege een gebroken hiel.

Volledig scherm Jeffrey Herlings in actie in Markelo. © Wouter de Wilde | WDW Foto's