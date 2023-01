Mike Tyson opnieuw beschuldigd van verkrachting in jaren '90: ‘Ik zei nee, maar hij bleef me aanvallen’

Tyson zat eerder al drie jaar in de gevangenis na een veroordeling voor de verkrachting van Desiree Washington. Hij zou de vrouw die nu een aanklacht heeft ingediend in een auto aangevallen hebben nadat de twee elkaar hadden ontmoet in een nachtclub in Albany. ,,Ik zei meerdere keren nee en vroeg hem te stoppen", aldus de vrouw in haar verklaring. ,,Maar hij bleef me aanvallen. Toen trok hij mijn broek naar beneden en verkrachtte me gewelddadig.”