MLB schorst honkballer voor twee jaar wegens beschuldigingen van aanranding

Commissaris Rob Manfred kondigde de schorsing aan in een verklaring en zei dat het besluit was genomen na ,,uitgebreid onderzoek”. Bauer was in juli vorig jaar al op non-actief gezet toen een vrouw uit Californië beweerde dat hij haar seksueel had misbruikt.



,,De leiding van de Dodgers neemt alle aantijgingen van deze aard zeer serieus en keurt huiselijk geweld of aanranding af”, aldus de Dodgers in een verklaring. ,,We hebben vanaf het begin volledig meegewerkt aan het onderzoek van de MLB en we staan ​​volledig achter het beleid van MLB inzake huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling en de handhaving van het beleid door de commissaris. We begrijpen dat Trevor het recht heeft om in beroep te gaan tegen de beslissing van de commissaris. Daarom zullen we geen commentaar geven totdat het proces is voltooid.”