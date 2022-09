Moto2-coureur Bendsneyder negende in GP Japan

‘Relatie met medewerker’ komt Boston Cel­tics-coach Ime Udoka op schorsing voor heel seizoen te staan

De Amerikaanse basketbalcoach Ime Udoka is door de NBA-ploeg Boston Celtics voor het hele seizoen geschorst vanwege het overtreden van de gedragscode van de club. Volgens meerdere Amerikaanse media had de trainer een relatie met een medewerker van de club. Later wordt bekendgemaakt of Udoka het team volgend seizoen wel weer mag leiden.

23 september