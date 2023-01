Motorcoureur Luciano Benavides snelt naar derde etappezege in Dakar Rally, Skyler Howes weer leider

Dakar-journaal Etappe 10 Loprais verlaat Dakar Rally na aanrijding met dodelijke afloop, Van Kasteren nieuwe leider bij trucks

Ales Loprais is woensdag niet meer van start gegaan in de Dakar Rally. De Tsjech raakte tijdens de negende etappe een toeschouwer die later op weg naar het ziekenhuis is overleden. Loprais besloot daarop uit de rally te stappen, zo meldt hij op sociale media.

