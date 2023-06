Motorcoureur Mark Van Driel breekt wereldrecord donuts draaien in aanloop naar TT

Met video Waar Max Verstappen blijft leveren, hapert het bij Sergio Pérez: ‘Maar dat is niet mijn probleem’

In een door vertraging en regen ontregeld weekend start Max Verstappen gewoon weer van pole position in Canada, ver voor teamgenoot Sergio Pérez (P12). Al een paar weken loopt de Mexicaan niet meer in de pas met de Nederlander. ,,Was ik hier niet geweest, dan zag het er héél anders uit voor het team.”