MP Motorsport slaat race over uit respect voor verongelukte Dilano van ‘t Hoff: ‘Komt te vroeg’

Met samenvatting Oppermach­ti­ge Max Verstappen bezorgt concurren­tie in Oostenrijk weekend om van te gruwelen

Na winst in de sprintrace was Max Verstappen ook dé man van het hoofdnummer in de grand prix van Oostenrijk. Gestart van pole in de snelste auto, had de concurrentie weer geen antwoord. Zijn vijfde zege op rij en ook nog een extra WK-punt voor de snelste ronde. Het kan allemaal in dat extreem dominante seizoen, waarin Verstappen speelt met de concurrentie.