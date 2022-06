Muitende spelers en fysieke bedreigingen in Nederlandse softballselectie: ‘Dit is beneden alle peil’

Ten Pas was al tien jaar lang bondscoach van het Nederlands softballteam, maar beleefde recent de minst plezierige jaren uit zijn carrière. In de houdgreep van corona lag ook het softball lange tijd stil. Toen de sportwereld langzaam weer opstartte, stond er direct een EK op het programma. „Zonder enige voorbereiding moesten we daarnaartoe”, begint Ten Pas. Nederland eindigde het toernooi als vijfde. „Dat was niet helemaal onze doelstelling.”

Met het oog op het WK in 2025 moesten er belangrijke keuzes gemaakt worden. Ten Pas besloot door te selecteren en een aantal jongens te bedanken voor bewezen diensten. „Als je jongens hebt van achter in de veertig, dan zijn ze richting het WK in de vijftig. Je moet je afvragen of dat dan nog de atleten zijn waarmee je potten kunt breken.”

Na het mislukte toernooi moest er worden geëvalueerd. Normaal gesproken gaat de evaluatie via de staf, maar ditmaal besloten de spelers de stafleden daarbuiten te houden. „Er was duidelijk sprake van muiterij. De oudere spelers wilden mij eruit kegelen. Ik had ze immers verteld dat ik ze niet meer op zou roepen” Vanaf dat moment, eind september van vorig jaar, zijn er diverse gesprekken gevoerd. „In die periode werd duidelijk dat de oudere spelers druk uitoefenden op de jongere spelers om mij te boycotten.”

De KNBSB bleef echter achter de bondscoach staan, want Ten Pas kreeg vanuit de bond juist de doelstelling mee om door te selecteren en met nieuw elan toe te werken naar het volgende toernooi. „Begin maart kreeg ik te horen dat de bond met me door wilde. Daar kreeg ik een schriftelijke bevestiging van.” Twee maanden later werd Ten Pas plotseling gebeld door de algemeen directeur van de KNBSB. „Hij gaf aan dat hij gestalkt werd door de oudere spelers. Hij zei: ‘Ik ga met ze in gesprek, maar maak je geen zorgen, we gaan sowieso met je verder.’”

In de tussentijd vervolgde Ten Pas zijn werkzaamheden en maakte hij zijn nieuwe selectie bekend. „Maar ondertussen kreeg ik geluiden door dat de jongere spelers fysiek werden bedreigd door de oudere spelers. Daar heb ik een melding van gemaakt bij een vertrouwenspersoon en de algemeen directeur Stefaan Eskes. Ik maakte me zorgen over de veiligheid van mijn spelers.”

Vervolgens ging de telefoon van Ten Pas en kreeg hij Eskes aan de lijn. „In een telefoongesprek van drie minuten werd ik bedankt voor tien jaar trouwe dienst.” Hij kreeg te horen dat het een besluit was van het bestuur en niet zozeer van de algemeen directeur. „Dat vind ik ongelofelijk. Ik heb nog nooit iemand gesproken van het bestuur, nog nooit! Een aantal spelers heeft wel die lijntjes richting bestuursleden en die hebben daar druk op uitgeoefend. Dit is beneden alle peil.”

„Ik snap niks van zo’n algemeen directeur die me eerst schriftelijk bevestigt dat ik mag blijven en me twee maanden later, zonder dat er iets is veranderd, ineens toch wegstuurt. Dat is vreemd. En dan verschuilt hij zich ook nog achter het feit dat het een bestuurlijk besluit is. Ik heb hier een hele nare nasmaak aan overgehouden.”

Eskes meent dat er in de tussentijd wel degelijk iets is veranderd. „Onze technisch directeur had besloten om Ben in positie te houden en ik heb hem gezegd dat ik geen aanleiding zag om dat te veranderen. Toen de situatie dreigde te escaleren heb ik besloten om er bestuursleden bij te betrekken. Op basis van hun eigen onderzoek hebben ze besloten dat zijn positie niet langer houdbaar was. Het is dan mijn taak om de bondscoach deze vervelende mededeling te geven.”