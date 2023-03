Na succesvol EK verdienen hoogspringers meer ondersteuning vanuit Papendal

LIVE wielrennen | Wordt ook tweede rit Pa­rijs-Ni­ce prooi voor sprinters?

De massasprint in de eerste etappe van Parijs-Nice werd gisteren winnend afgesloten door Tim Merlier en vandaag liggen er wederom kansen voor de sprinters. De rit naar Fontainebleu is erg vlak en dus lijkt de vroege vlucht, ondanks dat er een kans op waaiers is, niet erg kansrijk om er met de zege vandoor te gaan. De finish wordt rond 17.00 uur verwacht. Volg de koers in onze livewidget (zie hierboven).