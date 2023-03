Nederland begint World Baseball Classic met indrukwekkende zege op Cuba

Nederland is uitstekend begonnen aan de World Baseball Classic. De honkballers van Team Kingdom of the Netherlands (met spelers uit Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire en Nederland) waren in de openingswedstrijd in Taiwan met 4-2 te sterk voor Cuba.

Oranje, dat onder anderen speelde met MLB-spelers Xander Bogaerts, Mariekson ‘Didi’ Gregorius, Andrelton Simmons en Jurickson Profar, keek na twee innings tegen een 0-1-achterstand aan. Gregorius sloeg in de volgende inning Roger Bernadina over de thuisplaat (1-1).

Het koninkrijksteam maakte het verschil met drie punten in de zesde inning. De in New York geboren Josh Palacios maakte gebruik van een herkansing en sloeg onder druk Gregorius binnen. Even later sloeg Chadwick Tromp met het puntje van zijn knuppel een bal precies tussen de Cubaanse veldspelers, waarna Jonathan Schoop en Josh Palacios binnenkwamen, 4-1.

Cuba deed in de zevende inning nog iets terug via Yoelkis Guibert, maar Oranje kwam daarna niet meer in de problemen.

De World Baseball Classic (WBC) is het enige internationale honkbaltoernooi waaraan de duurbetaalde profs uit de Amerikaanse Major League (MLB) mogen meedoen. Het evenement wordt voor de vijfde keer gehouden.

De eerste editie vond plaats in 2006 en werd gewonnen door Japan. Dat land verdedigde zijn titel met succes in 2009. De Dominicaanse Republiek was de beste in 2013 en in 2017 zegevierde de Verenigde Staten. Oranje reikte bij de laatste twee edities tot de halve finales.

Morgen om 5.00 uur Nederlandse tijd is Panama de volgende tegenstander van Nederland. Taiwan en Italië zijn de andere tegenstanders in poule A.

