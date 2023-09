Nederland domineert op WK roeien: wereldtitels voor Florijn en herenigd duo Twellaar en Broenink

De Nederlandse roeiploeg is bovenaan het medailleklassement geëindigd op de WK roeien in Belgrado. Nederland veroverde in Servië vijf gouden medailles en drie zilveren. TeamNL pakte op het Savameer meer medailles dan Groot-Brittannië, dat tot vier wereldtitels kwam.

De derde plek in het medailleklassement was voor Italië, dat drie keer goud wist te winnen. Nooit eerder won Nederland meer dan één gouden medaille op de WK in de olympische klasses. Voorafgaand aan het toernooi had bondscoach Eelco Meenhorst besloten in te zetten op zoveel mogelijk gouden plakken. Liever één gouden medaille, dan drie zilveren, was zijn motto. Vorig jaar won Nederland in het Tsjechische Racice één keer goud en liefst acht keer zilver.

Karolien Florijn prolongeert wereldtitel

Melvin Twellaar en Stef Broenink pakten in Belgrado het goud in de dubbeltwee. Later op de middag prolongeerde Karolien Florijn met overmacht haar wereldtitel in de skiff.

Florijn liet in de skiff geen spaan heel van de concurrentes. Al snel bouwde ze een voorsprong van bijna twee bootlengtes op. Vervolgens hield ze het overzicht en kon ze elke tegenaanval pareren. Bij de finish lag de nummer twee, de Nieuw-Zeelandse Emma Twigg, ruim vijf seconden achter haar.

De 25-jarige Florijn werd vorig jaar in het Tsjechische Racice voor het eerst wereldkampioene. Toen werd Twigg, de regerend olympisch kampioene, ook tweede. Florijn bezorgde Nederland al de vijfde gouden plak op de WK in Servië. Zaterdag werd Finn Florijn, de broer van Karolien Florijn, al wereldkampioen in de dubbelvier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik richt mijn leven echt helemaal in op het roeien”, zei Florijn na haar zege. ,,Daarom ga ik nu even drie weken helemaal niks doen en weer wat sociale contacten onderhouden. Ik ga ook weer eens langs bij mijn familie in Duitsland. Fysiek en mentaal moet ik weer een beetje opladen.”

Florijn liet de concurrentie ver achter zich op het Savameer in de hoofdstad van Servië. ,,Maar je moet niet te vroeg denken dat je er bent en gefocust blijven, want 2 kilometer is best wel lang. Als je er even te makkelijk over denkt, dan halen ze je zo in”, aldus de Nederlandse, momenteel een klasse apart in de skiff.

..Ik ben gewoon heel erg gedreven om te winnen. Niet winnen vind ik niet zo leuk. Al wordt het me niet makkelijk gemaakt. Ik moet mezelf elke keer weer bewijzen, elk moment dat je hebt om hard te roeien wil je laten weten dat je de beste bent.”

Twellaar en Broenink goud waard in dubbeltwee

Twellaar en Broenink hadden halverwege al een voorsprong van 2,37 seconden op de concurrentie. In de tweede 1000 meter kwamen ze geen moment meer in de problemen en liepen ze steeds verder uit.

De 26-jarige Twellaar en de zes jaar oudere Broenink pakten twee jaar geleden een zilveren plak op de Olympische Spelen van Tokio. Vervolgens besloten ze naar andere klasses te verhuizen. Twellaar deed vorig jaar in de skiff mee aan de WK en Broenink zat toen in de dubbelvier. In aanloop naar de Spelen van Parijs besloten ze zich te herenigen.

Volledig scherm © ANP

‘Hetzelfde in Parijs, plus een paar procentjes’

Twellaar en Broenink hebben het goede gevoel weer helemaal terug nadat ze na de Olympische Spelen van Tokio beiden hun eigen weg waren gegaan. „We hebben onszelf helemaal opnieuw uitgevonden en dat het er hier uitkomt, is echt geweldig”, zei Twellaar een paar minuten na het pakken van goud. „We hebben nooit opgegeven, zijn samen gaan zitten en hebben dingen besproken die beter konden. Dat heeft zo goed uitgepakt.”

Twellaar en Broenink veroverden twee jaar geleden olympisch zilver in Tokio, maar na de Spelen besloten ze te verkassen naar andere boten. „We zijn allebei even wat andere dingen gaan doen en moesten weer even ontdekken wat de kracht van onze boot nou is. Uiteindelijk gaat het om blindelings vertrouwen in elkaar. Dat zat er wel, maar dat moest uitgesproken worden. Vanaf dat moment vliegen we weer. Deze medaille is een mooie motivatie om hard te blijven trainen en er een ‘scheppie’ bovenop te doen. Dan gaan we in Parijs hetzelfde doen plus een paar procentjes.”

De gouden medaille van Twellaar en Broenink betekende al de vierde wereldtitel voor de Nederlandse roeiploeg in Servië. Zaterdag won Nederland goud in zowel de twee-zonder als de vier-zonder voor vrouwen evenals in de dubbelvier voor mannen.

Holland Acht grijp net naast goud

De roeiers van de Holland Acht zijn als tweede geëindigd in de finale. Het goud ging naar de Britten, die iets meer dan een seconde sneller waren: 5.24,20 om 5.25,23.

De Holland Acht werd in Servië vertegenwoordigd door Mick Makker, Gert-Jan van Doorn, Jacob van de Kerkhof, Sander de Graaf, Guillaume Krommenhoek, Jan van der Bij, Olav Molenaar en Guus Mollee. Dieuwke Fetter was de stuurvrouw.

Op de vorige WK, in het Tsjechische Racice, pakte de Holland Acht ook zilver.

Van Dorp verrast op WK roeien met zilveren plak in de skiff

Simon van Dorp heeft op de WK roeien in Belgrado verrassend zilver gewonnen in de skiff. In de finale moest hij alleen de Duitser Oliver Zeidler, de regerend wereldkampioen, voor zich dulden. Het verschil was een seconde en 18 honderdsten.

De 26 jaar oude Van Dorp maakte zijn debuut in de skiff op een internationaal toernooi. Hij maakte deel uit van de dubbelvier, maar hij werd door bondscoach Eelco Meenhorst in de skiff geplaatst. Eind mei werd Van Dorp op de EK in Bled tweede in de dubbelvier. Op de WK in Belgrado werd zijn plek ingenomen door Lennart van Lierop, die in Bled juist Europees kampioen in de skiff werd.

„Ik ben er trots op hoe ik dit toernooi laat zien dat ik hard kan roeien, op mijn eerste internationale toernooi in de skiff”, zei Van Dorp eerder deze week. „Ik vind het een heel vet avontuur en denk dat er na de WK nog veel meer in zit. Maar eerst wil ik het toernooi ook goed afmaken.”

Van Dorp werd vier jaar geleden ook tweede op de WK, toen in de Holland Acht.

Bekijk hier onze sportvideo's: