Nederland en ruim dertig andere landen pleiten voor weren Rusland en Belarus op Olympische Spelen

De landen hebben aan het Internationaal Olympisch Comité opheldering gevraagd hoe het IOC denkt dat atleten uit Rusland en Belarus kunnen deelnemen aan de Spelen van Parijs in 2024. Atleten uit die twee landen zijn momenteel bij de meeste internationale sportevenementen niet welkom vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne en de steun die het Russische leger kreeg van Belarus.

In de brief wijzen de ondertekenaars volgens het Franse persbureau AFP ,,op de nauwe banden en voorkeuren tussen Russische atleten en het Russische leger”. ,,We hebben ernstige bedenkingen hoe redelijk het is voor Russische en Belarussische atleten om deel te nemen onder neutrale vlag als ze direct betaald en ondersteund worden door hun overheden”, schrijven zij. Het IOC moet zich over die zorgen buigen.