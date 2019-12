Nederland verslaat Zuid-Korea en moet nu in spanning afwachten

Door Lisette van der Geest



De eerste horde is genomen door de Nederlandse handbalsters. Winst op Zuid-Korea was een vereiste om zicht te houden op een plek bij de laatste vier op het WK. Nu is Nederland afhankelijk van de uitslag van het treffen tussen andere teams op de laatste dag van de hoofdronde in Japan; als Servië later vandaag van Denemarken wint, eindigt Nederland bij de eerste twee in de groep en gaat het door naar het finaleweekend. Lukt dit niet, dan is er kans met scenario twee: het duel Noorwegen – Duitsland mag niet in een gelijkspel eindigen. Servië - Denemarken begint om 10.00 uur, Noorwegen - Duitsland om 12.30 uur.