Nederlandse cricketbondscoach op intensive care na hartaanval: ‘We zijn in totale shock’

,,De KNCB, het bestuur, de staf, de spelers en de Nederlandse cricketgemeenschap zijn in totale shock na het nieuws over de hartaanval die Ryan heeft opgelopen tijdens een familievakantie in het Verenigd Koninkrijk”, meldt de cricketbond.



,,Namens de KNCB willen we onze oprechte gedachten overbrengen aan Ryan zijn vrouw Leontina en zijn kinderen. We hopen dat Ryan volledig en spoedig herstelt.”