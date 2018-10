Nederlandse volleybalsters verliezen in halve finale WK van Servië

De Nederlandse volleybalsters hebben in de halve finale van het WK in Japan verloren van het ijzersterke Servië, dat vorig jaar ook al te sterk was in de finale van het EK. Nederland speelt morgenochtend nog wel om het brons. Servië won in Yokohama met 3-1 (25-22, 26-28, 25-19, 25-23) en speelt morgen in de WK-finale tegen China of Italië.

Door Lisette van der Geest



De teleurstelling bij de Nederlandse volleybalsters was na afloop van de verloren halve finale tegen Servië groot, maar de ploeg van bondscoach Jamie Morrison kwam naar Japan voor een medaille. Dat kan morgen nog steeds lukken, al zal het dan wel een bronzen medaille zijn. Laura Dijkema: ,,We hebben gevochten voor wat we waard waren. De kleine dingetjes maakten het verschil, maar we waren nog niet constant genoeg om het Servië echt lastig te maken. We wilden zo graag winnen, maar we zullen ons moeten opladen voor de strijd om het brons van morgen.”

Aanvoerster Maret Balkestein-Grothues: ,,We waren heel dichtbij, maar tegen zo'n team wordt iedere fout afgestraft. Op dit moment is er nog geen trots, maar vooral teleurstelling. Nu is het even een paar uur balen, maar we kunnen nog steeds ons doel behalen. We kwamen hier voor een medaille en dat kan nog steeds. Daar gaan we morgen met z'n allen keihard voor knokken.”

Eremetaal

Ze willen eremetaal, ze móéten eremetaal, maar om dat te bereiken zullen de Nederlandse volleybalsters morgen van China of Italië moeten winnen. Na het verlies van Servië in de halve finale met 3-1 is Nederland veroordeeld tot de strijd om het brons.

,,Het is nu echt klaar met die klote vierde plaatsen”, zei aanvoerster Maret Balkestein-Grothues al voor de wedstrijd. En, vurig: ,,Ja, dat gevoel zit diep.” Haar kamergenote Laura Dijkema vertelde vooraf een soortgelijk verhaal. Die drang naar medailles is een overblijfsel van de Olympische Spelen, waar Nederland eerst wist te verbazen met kwalificatie en vervolgens de Final Four haalde, maar de strijd om het brons verloor.

,,Dan heb je een toptoernooi gehad, maar heb je uiteindelijk niks”, aldus Grothues. ,,Dat gevoel wil je niet nog een keer. We weten waarvoor we strijden.”

Volledig scherm © AFP Aan strijd geen gebrek vandaag in de voor een kwart gevulde hal in het Japanse Yokohama. Op de tribune met zo’n vijftig oranjefans was er beduidend meer Nederlandse support dan de weken ervoor. Tegen Servië ging het in de eerste set lange tijd redelijk gelijk op, maar Servië liep in het tweede deel uit, met name door veel servicefouten van Nederland en een slechte blokkering. Met 25-22 werd die set uiteindelijk door de Serven gewonnen.

Thriller

Maar naarmate de tweede set vorderde ging Nederland steeds beter serveren. Nederland nam de leiding en in een thriller van een slotstuk waarin Nederland vier setpoints verspeelde, tegenover een voor de Serven, was het bij het vijfde setpoint van Nederland raak: 26-28.

Nooit eerder haalden de Nederlandse volleybalsters de halve finale op een WK. Sterker nog, de beste prestatie van Nederland, tot dit WK, was een zevende plaats, twintig jaar geleden. De Servische vrouwen waren op voorhand de favoriete ploeg deze halve finale, zij zijn de regerend Europees kampioen en de verliezend finalist tijdens de Olympische Spelen in Rio.

Maar het Servische spel ligt Nederland tegelijkertijd wel. In tegenstelling tot China, waar Nederland dinsdag van verloor, spelen de Serven minder snel. Aanvoerder Maret Balkestein-Grothues zei in een voorbeschouwing: ,,Ik denk dat we ons blok daar beter op kunnen instellen. Al spelen ze echt hoge ballen, maar dan heeft het blok in ieder geval wel meer tijd.”

Veerkracht

Aan veerkracht geen gebrek bij de Nederlandse vrouwen, zo lieten ze eerder het toernooi al zien. Maar hoewel Nederland in de derde set in eerste instantie het voortouw nam en zelfs met vier punten uitliep, haalden de Serven die voorsprong in en wonnen de derde set overtuigend met 25-19.

Nederland wist vooraf dat het een zware wedstrijd zou worden met Tijana Boskovic aan de overzijde, een van de beste volleybalsters ter wereld. Het was vooral Boskovic die samen met landgenote Brankica Mihajlovic een jaar geleden liet zien dat Servië destijds nog een maatje te groot was, toen Nederland de EK-finale met 3-1 verloor. Het was Boskovic wier naam een dag geleden tijdens de training van Nederland meermaals werd geroepen door bondscoach Morrison voordat een aanval werd ingezet. De Servische sterspeelster van 193 centimeter is linkshandig, wat verdedigend lastiger is.

Het was ook Boskovic die samen met haar teamgenoten de vierde set en daarmee ook de eindoverwinning naar zich toetrok (25-23) en zorgt dat het dromen van Nederland zich vannacht beperkt tot brons.

Volledig scherm Tijana Boskovic, de grote sterspeelster van Servië, maakt weer eens een punt. © AFP