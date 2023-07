Nederlandse zwemploeg eindigt WK met drie medailles: ‘Goed tussenrapport richting de Spelen’

Bondscoach Faber

De Nederlandse zwemploeg verzekerde zich dit toernooi van één zilveren (Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag) en twee bronzen medailles (Steenbergen op de 100 meter vrije slag en Schouten op de 200 meter schoolslag). ,,We hebben ons in een sterk internationaal veld laten zien. We zijn nog steeds een kleine speler, maar ik heb altijd wel de ambitie uitgesproken om het grootste kleine landje te zijn en ik denk dat we om die positie aardig meedoen. Dit geeft vertrouwen richting Parijs”, zei Faber. In totaal kwam Nederland op twaalf finales in actie. ,,De WK in Boedapest waren in een post-olympisch seizoen. Hier is het niveau veel hoger. Het is een goed tussenrapport richting de Spelen.”