Neptunus-pitcher ging viraal tijdens WK-honkbal: ‘Dan zie je dat dit geen normaal toernooi is’

WK-honk­bal mét MLB-miljonairs: dit is wat je moet weten over de World Baseball Classis

Vanwege corona moesten de honkballiefhebbers er even op wachten, maar na zes jaar is de World Baseball Classic terug van weggeweest. Met het Nederlands Koninkrijksteam als een van de outsiders. Dit is wat je moet weten van het officieuze WK honkbal.