Nieuwe atletiektopper op komst: Gabriel Emmanuel verovert wereldtitel junioren meerkamp

Met samenvatting Max Verstappen heeft 'no power' en moet als tiende starten, George Russell pakt eerste pole

Problemen met zijn auto hebben ervoor gezorgd dat Max Verstappen slechts tiende is geworden in de kwalificatie van de Grand Prix van Hongarije. Het chagrijn dat daarmee gepaard ging, stond in schril contrast met de vreugde bij Mercedes. George Russell pakte namelijk verassend pole position.

30 juli