Nijmegenaar Korstanje kent topdag bij WK zwemmen: finaleplek, Nederlands record en olympische limiet

Nyls Korstanje heeft een geweldige dag beleefd bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Fukuoka. De Nijmegenaar plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag, verbeterde in de series het Nederlands record en zwom een olympische limiet.

Korstanje klokte in de halve finales een tijd van 50,98 seconden en ging daarmee als gedeeld vijfde door naar de finale. De Amerikaan Dare Rose was met 50,53 de snelste. De finale staat voor zaterdagmiddag (Nederlandse tijd) op het programma.

In de series had Korstanje zijn eigen nationale record al aangescherpt tot 50.78, wat hem tevens de olympische limiet - De richttijd staat op 51,67 - opleverde op dit onderdeel. Hij is daardoor verzekerd van deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs. Het nationale record stond sinds juni 2022 al met 51,41 op zijn naam.

,Ietsie minder dan de perfecte race voor mij in de ochtend”, zei Korstanje na zijn halve finale. ,,Ik ga van de finale genieten. Dat ik die haal, man! Eindelijk is nu het kwartje gevallen. Die olympische limiet geeft wel lucht. Bij de NK in Amersfoort zwom ik de limiet ook, maar ik had die wedstrijd niet aangevraagd voor kwalificatie. Ik zit er nu dik onder. Dat is wel stoer.”

Korstanje verblijft het grootste deel van het jaar in Amerika waar hij studeert en traint aan North Carolina State University in Raleigh. In de aanloop naar de WK sloot hij zich aan bij de trainingsgroep van Patrick Pearson in Eindhoven.

„Dat bevalt heel goed. In Amerika kan ik trainen met jongens die mij uitdagen, want in Nederland heb ik op de vlinderslag niet veel concurrentie. In Nederland doe ik dan de wedstrijdvoorbereiding. Met het oog op de Spelen zal ik komend jaar ook wat langer in Eindhoven trainen.”