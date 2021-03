Nike zet sportende moeders na controverse in het zonnetje: 'Misschien was het een taboe’

Milaan-San Remo Van der Poel nog niet verliefd op La Primavera: 'Dat gevaarlij­ke en hectische gedoe is niks'

20 maart Het ging een week over ‘de grote drie’. Maar het is de Belg Jasper Stuyven die Milaan-San Remo wint. Mathieu van der Poel is vijfde. Winnen kan niet op bestelling. Ook VDP niet, zeker niet in San Remo. ,,Ik heb weer ervaren hoe moeilijk het is om deze te winnen.’’