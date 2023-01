Ocean Race met twaalf Nederlandse deelnemers van start gegaan in Alicante

Elf boten zijn zondagmiddag in de Spaanse kustplaats Alicante begonnen aan The Ocean Race. De zeiltocht over de wereld, met twaalf Nederlandse deelnemers, bestaat dit keer uit twee klasses. Alleen de zes boten in de zogeheten Imoca-klasse gaan de hele wereld over, de vijf VO65-boten doen alleen aan de drie ‘Europese’ etappes mee.

Het Nederlandse team JAJO van schipper Jelmer van Beek doet mee in de VO65. Met zijn 28 jaar is Van Beek de jongste schipper in de Ocean Race. Hij kan aan boord wel beschikken over de ruime ervaring van Bouwe Bekking, die als wachtleider meevaart. Bekking (59) begon zondag aan zijn negende Ocean Race. De Nederlandse boot mikt op het podium in de mini-versie van de zeiltocht.

De eerste etappe gaat van Alicante naar Kaapverdië, de eilandengroep voor de kust van Afrika. De Imoca-boten doen daarna Zuid-Afrika, Brazilië en de Verenigde Staten aan. De VO65-zeilers haken in juni weer aan bij de etappe van de Deense stad Aarhus naar Den Haag. De Ocean Race eindigt met een etappe vanuit de haven van Scheveningen naar Genua in Italië.

Volledig scherm Team JAJO bij de start in Alicante. © AP

,,Ik ben superblij dat er een nieuwe generatie zeilers aan de start staat”, zei Van Beek voor vertrek uit Alicante. ,,Dit is echt uniek en er zit heel veel toekomst in.” Bekking hoopt de overwegend jonge Nederlandse equipe van Team JAJO van advies te voorzien. ,,Mijn doel aan boord is altijd om het beste in ieder individu naar boven te brengen”, aldus de routinier. ,,Met een aantal heb ik eerder al een transatlantic gevaren en het is fantastisch om te zien hoeveel progressie ze intussen hebben gemaakt. Het is ontzettend leuk om nu met deze nieuwe generatie te varen. Ik ben onder de indruk van het niveau en het enthousiasme aan boord.”

Met Gerwin Jansen doet nog een Nederlandse schipper mee aan de Ocean Race. Hij staat aan het roer van het Oostenrijks/Italiaanse Team Genova (VO65). In de Imoca-klasse vaart de 27-jarige Rosalin Kuiper mee bij het Duitse Team Malizia, dat onlangs de havenrace in Alicante won. Bij de VO65 ging de winst toen naar het Poolse team WindWhisper van de Spaanse schipper Pablo Arrarte, met Arianne van de Loosdrecht aan boord. De Nederlandse boot van Van Beek finishte als tweede, maar omdat de achterstand meer dan een kwartier was, leverde dat geen punten voor het klassement op. De ervaren zeilster Annemieke Bes zit aan boord bij Viva México. Ook die boot doet slechts aan drie etappes mee.

Volledig scherm Team Genova van de Nederlandse schipper Gerwin Jansen. © AFP

Volledig scherm Team Malizia van de Nederlandse Rosalin Kuiper. © AFP

Volledig scherm 'WindWhisper' met de Nederlandse Arianne van de Loosdrecht aan boord. © AFP