Olympisch comité VS roept op tot uitstel Spelen Tokio

F1 mikt nog steeds op 15 tot 18 races

23 maart Dat er voor de zomer niet meer geracet wordt, daar is de Formule 1-leiding wel van overtuigd. Maar daarna hoopt de sport nog op een spetterend seizoen, gepropt in een halfjaar. ,,Is de situatie straks weer onder controle, dan zijn wij klaar om te racen.‘’