Ongeloof en verslagenheid tijdens massaal afscheid van rallyheld Bram: ‘niet te bevatten wat er is gebeurd’

Met video Golden State Warriors trekken stand gelijk in NBA-play­offs tegen Los Angeles Lakers

Golden State Warriors heeft de halve finale in de Western Conference van de NBA tegen de Los Angeles Lakers weer gelijk getrokken. In het duel tussen de giganten LeBron James (Lakers) en Stephen Curry (Warriors) was de titelverdediger met 127-100 te sterk. De stand in de best-of-seven serie is nu 1-1. Zaterdag is het derde duel tussen de twee Californische topteams.