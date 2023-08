Ontroerende beelden: atleet wacht partner na WK snelwandelen op finish op met ring

Slappe start nekt hockeyers tegen wereldkam­pi­oen Duitsland: ‘We zijn in het mes gelopen’

In de eerste serieuze test op het EK hockey ging het Nederlands elftal maandagavond stevig onderuit tegen gastland Duitsland: 3-0. ,,Ik ben in 1998 wereldkampioen geworden na een 5-1-nederlaag in de poule tegen Duitsland.”