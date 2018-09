Oppermachtige Rico Verhoeven prolongeert wereldtitel

De 15.000 toeschouwers rond de ring in het stadion van Ajax zagen Verhoeven domineren in het wereldtitelgevecht over vijf rondes van 3 minuten, al kreeg hij Inocente niet neer. De jury wees de 'King of Kickboxing' echter unaniem tot winnaar aan.

De Nederlandse kickbokser is al ruim vier jaar de wereldkampioen bij de zwaargewichten van promotor Glory. Tegen Inocente, de nummer twee van de ranglijst, verdedigde hij voor de achtste keer op rij met succes zijn kampioensgordel. ,,Amsterdam, jullie zijn prachtig!", zei Verhoeven tegen het publiek in Johan Cruijff Arena na het eenzijdige titelgevecht. ,,Dit gevoel gaat door mijn hele lichaam. Het was oké, al is er altijd ruimte voor verbetering'', zei Verhoeven. ,,Het is geweldig om al die fans hier te zien. Ik heb mezelf vermaakt in de ring, hopelijk jullie ook.''

In een eerste reactie voor de camera van Veronica toonde Verhoeven zich gelukkig, maar prees hij ook Inocente. ,,Ik heb gedaan wat ik kon, maar ik kreeg 'm niet om. Het was een echte baas, niet voor niets de nummer twee van de wereld.'' Onsportief vond Verhoeven de 'judoworp' van Inocente, die de Brabander in de vierde ronde onreglementair omver wierp. ,,Dat was niet per ongeluk.''



Zijn 32-jarige Braziliaanse tegenstander had in de aanloop naar het gevecht vol bravoure geroepen dat hij Verhoeven zou neerslaan. Dat zat er echter geen moment in, al wist Inocente in de vierde ronde met een onorthodoxe beenworp de Brabander wel even op het canvas te krijgen. Het kwam Inocente op een afkeurend fluitconcert van het publiek te staan en een boze blik van Verhoeven, die deze niet toegestane judotechniek ook niet kon waarderen. De getergde Brabander ging nog even vol voor de knock-out, maar besefte al snel dat hij niet teveel risico's hoefde te nemen omdat de winst al zo goed als binnen was.