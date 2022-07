Oranje hockeysters beginnen WK met ruime zege, maar Duitsland wordt meetmoment

De hockeysters moesten op stoom komen tegen Ierland, de nummer twaalf van de wereldranglijst. De opponent van de WK-finale van 2018, in Londen (6-0 winst Oranje), was taai. Interim-bondscoach Jamilon Mülders hoopte voordat het toernooi was begonnen dat het publiek zich achter zijn ploeg zou scharen om de hockeysters extra vleugels te geven bij moeilijke momenten. En dat was in zijn ogen gelukt. ,,Ik was verrast door de fans. Er was heel veel geluid en een ontzettend goede sfeer.”

Ierland creëerde zelf slechts één kans in de eerste helft. Nederland daarentegen kreeg strafcorners (dertien) en kansen in overvloed, maar sprong daar slordig mee om. Wie anders dan Frédérique Matla opende de score voor de thuisploeg, met een rake strafbal: 1-0.



Na rust drukten de hockeysters pas het verschil uit in de score. Yibbi Jansen, debuterend dit WK, verdubbelde de voorsprong. Geen vuiltje aan de lucht, zo leek het, totdat de eerste strafcorner van Ierland direct achter keepster Anne Veenendaal verdween: 2-1.

Eenrichtingsverkeer

Maar de spanning - als die er al was, want het was vooral eenrichtingsverkeer - verdween vier minuten later na de rake strafcorner van WK-debutant Sabine Plönissen, waarna Matla opnieuw een strafbal benutte en haar 73ste interlandgoal maakte. Maria Verschoor bepaalde uiteindelijk de eindstand met een snelle treffer in het vierde kwart: 5-1.

Zo begonnen de hockeysters uiteindelijk met een ruime zege aan dit WK, al is er nog voldoende werk aan de winkel om het spel en ook de strafcorner bij te schaven. Morgenavond (19.30 uur) is Duitsland de volgende tegenstander. Op woensdag 6 juli (19.30 uur) sluit Oranje de groepsfase af tegen Chili, opnieuw in Amstelveen.

Interim-bondscoach Mülders keek alvast uit naar het treffen met zijn oude ploeg. Hij was tevreden over het spel en de manier van aanvallen en verdedigen behalve in het derde kwart. ,,Als wij dan niet het tempo bepalen en hoe we het spel verleggen dan is het minder vloeiend en dat zag je overduidelijk terug. Dat is een goed leermoment voor ons”, zei hij na afloop. ,,De wedstrijd tegen Duitsland laat zien waar wij staan en wat we nog moeten verbeteren. We zijn blij met zo’n tegenstander in de poule, die zet ons meteen op scherp.”

,,Lekker dat we zijn begonnen en lekker dat we hebben gewonnen”, reageerde Matla bij Ziggo Sport. ,,In zo’n eerste duel is het altijd een beetje aftasten. Ik ben blij dat het goed is gegaan. Zo’n evenement in eigen land brengt altijd de nodige spanning met zich mee en voor een aantal van ons is het toch het eerste WK. Dan mag je even bewust genieten, maar het geeft allemaal ook wat extra lading aan het geheel. Dat hebben we nu achter de rug.”

