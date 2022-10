Oranje-keeper Rinka Duijndam klom na burn-out uit diep dal: ‘Ik voel me sterker dan ooit’

Budget-gate Mercedes kan leven met straf Red Bull, McLaren vindt uitleg Horner ‘een sprookje’

Een boete van zeven miljoen dollar en 10 procent minder tijd om de auto door te ontwikkelen in de windtunnel. Mercedes-baas Toto Wolff kan zich wel vinden in de straf die rivaal Red Bull van de FIA kreeg voor, zonder kwade opzet, het overtreden van de budget-regels. Bij McLaren denken ze daar heel anders over.

12:17