Oranjeploeg zwemt Nederlands wisselslagrecord: ‘Echt top’

De oude toptijd van de Olympische Spelen van Londen, gezwommen door Sharon van Rouwendaal, Moniek Nijhuis, Inge Dekker en Ranomi Kromowidjojo, werd met vier honderdsten van een seconden aangescherpt tot 3.57,24 minuten. ,,Echt top!”, jubelde Toussaint. ,,We hebben het er wel over gehad dat we dit konden. Dat het dan lukt, is heel leuk.”

Contrast met jaar geleden groot

Wat een contrast ook met een jaar geleden. Op de Olympische Spelen van Tokio haalde Nederland de finale niet en eindigde als tiende. Na een vol toernooi was Toussaint als startzwemster langzamer dan vorige zomer. De grote verbetering zat op de twee banen schoolslag van Schouten en ook De Waard was op de vlinderslag een stuk sneller. Steenbergen, niet meer zo’n rappe finisher als eerder dit toernooi, gaf op de borstcrawl toch niet veel prijs ten opzichte van de gestopte Femke Heemskerk.

Quote Als we vijfde van de wereld worden, hebben we ons wel iets te laag ingeschat Maaike de Waard (25), vlinderslagzwemster

De Waard hield vooraf nog een slag om de arm; eerst de finale maar eens halen. ,,We dachten allemaal dat het moeilijk zou worden, daarom hebben we ’s ochtends ook al zo goed gezwommen (3.57,48, red.). Maar als we dan vijfde van de wereld worden, hebben we ons wel iets te laag ingeschat ja”, gaf De Waard toe. Waarna de vier vrouwen, die individueel minimaal de halve finale haalden, volmondig ja antwoordden op de vraag of ze tevreden terugkijken op dit WK.

Toussaint blijft in Amerika trainen

Voor Toussaint was dit niet het belangrijkste toernooi nadat ze in april naar de Verenigde Staten vertrok om daar te trainen. Tennessee blijft tot en met de Spelen van Parijs in 2024 haar basis, zo vertelde ze. Ze was er al een tijdje uit, maar wilde het pas met de buitenwereld delen toen alles geregeld was. ,,Ik wilde een stabiele situatie voor een langere periode hebben. Daarom dat ik redelijk snel deze keuze gemaakt heb. Maar als iets goed voelt, dan is het dat ook. Dus ik ben er heel blij mee.”