Over de grens | Raemon Sluiter en Fatima Moreira de Melo: ‘Ben ik de grens over gegaan? Ik denk het wel’

Het succes van de Nederlandse topsport kon ook in 2022 niet verhullen dat er in die jacht op goud ook het nodige mis gaat. Deze site kijkt in de zesdelige serie ‘Over de grens’ verder dan de melding, het onderzoek of de ontslagen coach.

Deel 1: Raemon Sluiter en Fatima Moreira de Melo

Soms is grensoverschrijdend gedrag in de topsport helder: zwaar over de schreef. Maar vaak is het ook een gevoelskwestie. Een gesprek met Raemon Sluiter en Fatima Moreira de Melo om op zoek te gaan naar de grens. ,,De definitie grensoverschrijdend is nog niet duidelijk gevormd.”

Het stel, samen sinds 2007, bekijkt de sport vanuit verschillende perspectieven. Hij als de voormalig tennisser die later coach werd. Zij, de hockeyster met olympisch goud in 2008, inmiddels al een poos niet meer werkzaam in de sport. ,,Hoe moet je iemand raken als alle zachte en rustige manieren niet meer werken?”

Deel 2: Marco Hoogerland

Zeker tweeduizend topsporters zaten de afgelopen 25 jaar tegenover hem in de stoel. Mental coach en topsportconsultant Marco Hoogerland weet dus uit de eerste hand waarom het geregeld misgaat. ,,Het is tijd voor een cultuurverandering.”

Hoogerland, gepokt en gemazeld in de topsport, schrok tweeënhalf jaar geleden zelf ook van de misstanden die naar boven kwamen in het turnen. ,,Ik stond daar zelf ook wel eens in de zaal. Maar ik heb niet alles gezien en vond het lastig om bespreekbaar te maken. Ook ik begon dingen kennelijk normaal te vinden. Dan zit je er dus te diep in en moet je meer afstand nemen.”

Deel 3: Grete Koens en Bart van Nunen

Zij werd als bondscoach toch steeds iets strenger voor haar atleten en werkt sinds haar vertrek bij de Atletiekunie weer op haar eigen manier. Hij is de marathonloper die te obsessief was, zeker met zijn gewicht, maar nu beter en gelukkiger is als topsporter. Grete Koens en Bart van Nunen vinden: ,,Het is een misvatting dat presteren alleen op een harde, lelijke manier zou kunnen.”

,,Ik wist zelf ook wel dat ik gek bezig was", aldus Van Nunen. ,,Maar je durft niet te veranderen, voortkomend uit prestatiedrang. Ik ging om acht uur ‘s avonds naar bed en was gigantisch aan het klooien met voeding om maar zo min mogelijk te wegen. In mijn geval: 55,5 kilo bij 1,80 meter. Dat getal zat in mijn hoofd en dat werd ook wel aangegeven: ‘de belangrijke wedstrijd komt er weer aan, dus zorg dat je weer 55,5 kilo weegt’.”

