Overgestapte golfers eisen dat schorsing wordt opgeheven

Lampaert dolblij en verbaasd na overwin­ning: ‘Ben maar een boerenzoon uit België’

Yves Lampaert was vandaag verrassend de snelste in Kopenhagen. In de tijdrit troefde de Belg topfavorieten zoals Van der Poel, Van Aert en Ganna af. Na afloop was Lampaert een mengeling van pure vreugde en verbazing: „Mijn hoofd explodeert.”

1 juli