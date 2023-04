Paralympisch icoon Jetze Plat toe aan nieuwe fase: ‘Mij lijkt het mooi dat het niet meer alleen om mij draait’

met video Abdi Nageeye ‘superblij’ met derde plek Marathon Rotterdam, goede vriend Bashir Abdi wint

Abdi Nageeye is er niet in geslaagd om opnieuw de NN Marathon Rotterdam te winnen. De Nederlander eindigde als derde. Zijn goede vriend, de Belg Bashir Abdi, won door op 40 kilometer weg te lopen bij de Keniaan Thimothy Kiplangat. Abdi won in 2.03.48, net boven het Europese record van 2.03.36.