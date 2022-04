Pelicans in play-offs NBA op gelijke hoogte met Suns

Sprintrace om 16.30 uur Max Verstappen zevende in laatste vrije training, Russell geeft Mercedes hoop

Max Verstappen heeft in de tweede en laatste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna de zevende tijd neergezet. De Nederlander beperkte zich op het circuit in Imola vooral tot longruns en hield zich niet bezig met een snelle ronde. George Russell was de snelste van het veld en gaf Mercedes daarmee wat vertrouwen voor de sprintrace, die straks om 16.30 uur begint.

23 april