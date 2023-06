‘Pensionado’ Scolari (74) wordt weer coach en tekent bij Atlético Mineiro

Scolari had vorig jaar november aangekondigd te stoppen als trainer. Met zijn laatste club, Athletico Paranaense uit het zuidelijk gelegen Curitiba, had hij de finale gehaald van de Copa Libertadores, het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika. Die ging weliswaar verloren tegen Flamengo (1-0), de grootmacht uit Rio de Janeiro, maar ‘Felipão’ (Grote Felipe), zoals zijn bijnaam luidt in Brazilië, vond het mooi geweest. Hij zag zichzelf niet langer meer als coach. ,,Ik heb al mijn voetbaldoelen bereikt”, zei hij toen.

In plaats van trainer werd hij technisch directeur bij Athletico Paranaense. Die functie verruilt hij nu toch weer voor een baan op het veld. Hij tekent bij Atlético Mineiro een contract tot het einde van volgend jaar. Hij volgt de Argentijn Eduardo Coudet op, die deze week opstapte na slechte resultaten en grote meningsverschillen met het clubbestuur.

,,Felipão is een van de meest succesvolle trainers in het voetbal. Een ervaren en charismatische coach”, laat Atlético Mineiro weten in een verklaring. Atlético, dat in 2021 de dubbel won en tien jaar geleden de Copa Libertadores binnenhaalde, staat na tien speelronden vierde in de nationale competitie. De ploeg heeft zes punten achterstand op Botafogo, de verrassende koploper uit Rio de Janeiro. Eerder deze maand werd de Atlético in de achtste finale uitgeschakeld in het Braziliaanse bekertoernooi door Corinthians. In de Copa Libertadores maakt de ploeg, met nog één speelronde te gaan in de groepsfase, volop kans op plaatsing voor de knock-outfase.

Successen en dieptepunt

Scolari was onder meer de coach van de Braziliaanse nationale ploeg die in 2002 in Zuid-Korea de laatste wereldtitel voor Brazilië binnenhaalde. Daarnaast won hij twee keer de Copa Libertadores (in 1995 met Grêmio, in 1999 met Palmeiras). Met Grêmio (1996) en Palmeiras (2018) werd hij ook landskampioen van Brazilië. In 2004 loodste Scolari Portugal naar de EK-finale (met 1-0 verloren van Griekenland).

Het grote dieptepunt in de carrière van Scolari was het WK van 2014 in eigen land, toen hij opnieuw bondscoach was van Brazilië. Het toernooi eindigde in een nachtmerrie voor het land én voor Scolari. In de halve finale werd zijn ploeg met 7-1 vernederd door Duitsland, uitgerekend in stadion Mineirão in de stad waar hij nu opnieuw coach wordt.