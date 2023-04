Podcast De Pacer | Bij Rob en Hans ging het maar om één wedstrijd: de Marathon Rotterdam

Nu als zeventigers die zondag bij de ingang van het Kralingse Bos langs het parkoers staan, halen ze de anekdotes op over de jaren ‘80 en ‘90. Van de pornovideo’s in het Hilton Hotel, het uitstappen bij 41 kilometer, de trainingen in de vrieskou, de honderden euro’s kostende trainingspakken, het stiekeme omkleden in de garage, de opofferingen, wedstrijdhardheid opdoen in de SLA-competitie en een marathon PR zonder een druppel water te drinken.