Podcast De Pacer | Brinkmans brons, marathonlessen & bier in München

Over die harde lessen hebben we het in deze aflevering, waarin naast Nienke Brinkman ook Jill Holterman te horen is. En we hebben het over de verkenning van het marathonparkoers in München, lopen in Englisher Garten, het opkrikken van weekvolumes, het opzoeken van een geschikte verjaardags-Biergarten en aangekondigde overmoedigheid op de Ronde van West.