Podcast de Pacer | De Zevenheuvelenloop, geschiedenislessen en gevaarlijke pompoenen

'Emotionele' Sebastian Vettel laat nog één keer zien wat hij kan in kwalifica­tie: 'Morgen wordt een grote dag'

Het was geen P1, zo gaf hij ook zelf toe, maar in zijn allerlaatste kwalificatie trok Sebastian Vettel toch weer even de aandacht naar zich toe. De Duitser liet nog één keer zien waartoe hij in staat was op zaterdag en begint als negende aan het slotstuk van zijn glansrijke carrière. ,,De auto kwam tot leven.”

19 november