Podcast De Pacer | Roy Hoornweg over de loopband, het lopen en het leven

Maar Pim, terug van een bruiloft en de trouwtoga inmiddels niet meer om zijn lijf, en Eric, vanuit Duitsland toewerkend naar de Marathon van Berlijn, willen veel meer van de duidelijke liefhebber weten. En dus praat Hoornweg, een heerlijk open boek, over de bedragen die je als haas verdient. Wijst hij de top drie mooiste atletiekbanen aan en de lelijkste (,,die in Zierikzee, het einde van de wereld”). Vertelt hij over zijn trainingsstages in Zuid-Afrika, Uganda, Australië en Roemenië. Gaat het over het sjouwen van kisten vol bananen. Laaghangend fruit. De oneindige liefde voor duizendjes. Wanneer je windje mee traint, en wanneer windje tegen. Het belang van een rustdag. Zijn ultieme sportieve doel (de Spelen van 2024). Het geplande einde als topsporter en het leven daarna.