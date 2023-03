Podcast De Pacer | Tegenslag, terug op het rechte pad en taperen

Nederlands bokstalent Megan de Cler (19) negeert WK-boy­cot, bond verbreekt lidmaat­schap

Megan de Cler is ondanks een boycot van de Nederlandse Boksbond toch naar het WK van de internationale boksbond IBA in New Delhi gereisd, om daar onder neutrale vlag mee te doen. Als gevolg is het 19-jarige bokstalent geen lid meer van de nationale bond, wat haar deelname bij toekomstige toernooien en de Olympische Spelen onmogelijk maakt. De Boksbond is tevens van mening dat De Clers deelname aan dit toernooi niet volgens de competitieregels is en vecht die deelname daarom aan.