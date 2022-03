Podcast De Pacer | Valpartij in de nacht en andere gedenkwaardige lopen

In de nieuwe aflevering van De Pacer bellen Pim Bijl en Eric Brommert met Bjorn Koreman, die afgelopen zondag op zijn verjaardag in Rome de halve marathon in 1.03.06 liep. En ze halen anekdotes op over trainingen en wedstrijden die hun altijd bij zullen blijven.

Soms zijn er van die lopen die je nooit meer zal vergeten. Van die gedenkwaardige trainingen of wedstrijden, die je later ophaalt in de kroeg of in ons geval: tijdens een podcast. Zo zit Eric Brommert er dit keer wat gehavend bij door een valpartij in de nacht, met een glansrol voor zijn koplamp.

Verder: de duurlopen van Pim tussen de alligators in Florida en in de botanische tuin in Medellin, een natte tien mijl in St. Petersburg en groots genieten in het voorjaarsweer.

De verjaardagsloop in Rome van Koreman zal hij ook niet snel vergeten. Het betekende zijn rentree sinds zijn blessure en het uitstappen tijdens de Amsterdam Marathon in oktober. Ook verwonderen we ons nog maar eens over Eliud Kipchoge en hebben we het - Joost mag weten waarom - over Formule 1-wagens en motoren.

