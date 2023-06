Podcast De Pacer | ‘We zijn er weer, met Sifan, een voetbalderby met 8 rode kaarten én de FBK Games’

Want, die krankzinnige Londen Marathon van Sifan Hassan, dat is een oude koe die we graag nog even uit de sloot halen. Hoe was haar winst in hemelsnaam mogelijk? Verdere vragen in deze langverwachte aflevering: wat was het verband tussen de aanwezigheid van Eric bij een voetbalderby en de acht rode kaarten, hoe staat het met zijn fitheid, heeft Pim al wedstrijdplannen voor de rest van het jaar en waarom zat het stadion zo heerlijk vol bij de FBK Games?