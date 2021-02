Politie komt met conclusie na autocrash Tiger Woods, topgolfer breekt beide benen

VIDEOGolficoon Tiger Woods is door een auto-ongeluk in de kustplaats Rancho Palos Verdes in Californië gewond geraakt. Volgens de politie in Los Angeles is de Amerikaan door brandweerlieden uit zijn voertuig gehaald, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht.

Woods was met zijn bolide over de kop geslagen. Er waren volgens de politie geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. De auto van Woods, waar hij alleen in zat, is zwaar beschadigd. Zijn zaakwaarnemer Mark Steinberg heeft aan CNN bevestigd dat Woods ‘matige tot ernstige’ verwondingen heeft. Naar verluidt heeft hij zijn beide benen gebroken.



Woods ligt momenteel in het ziekenhuis voor een operatie. De Amerikaan is uit zijn auto gehaald na een koprolcrash in Rancho Palos Verdes rond 07.00 uur plaatselijke tijd. Woods verbleef in de regio vanwege zijn jaarlijkse Genesis Invitational Tournament op de Riviera Country Club in Pacific Palisades.

Woods’ voertuig reed op de verkeerde weghelft voordat hij dinsdagochtend crashte, vertelde een ambtenaar van het Los Angeles Sheriff’s Department dinsdagmiddag aan Fox News. ,,Het is een soort helling naar beneden, en er zijn ook een paar bochtige bochten,” aldus ambtenaar James Powers. ,,Hij stak de middenberm over en reed aan de andere kant van de weg tegen de stoeprand op. Vervolgens kantelde hij in een paar struiken.’’ Het kostte de politie ongeveer zes minuten om ter plaatse te komen. In gesprek met FOX geeft Powers aan niet uit te gaan van wangedrag achter het stuur. “Die weg is een soort van steile klim, en hij kwam bergafwaarts. Snelheden kunnen toenemen door het momentum van een voertuig,” zei hij.

Geen alcohol

Volgens TMZ Sports heeft een bron rond het onderzoek gezegd dat de politie niet denkt dat alcohol een rol heeft gespeeld bij het ongeluk. Of er wellicht andere middelen in het spel waren, is niet verteld.



In 2017 werd de golfvedette aangehouden toen hij slapend achter het stuur van zijn auto werd aangetroffen. Woods verklaarde later dat hij voorgeschreven medicijnen had gebruikt en daarbij de mogelijke bijwerkingen over het hoofd had gezien.

Woods (45) won in 2019 voor de vijfde keer de Masters en staat nu op vijftien overwinningen in Majors, drie minder dan recordhouder Jack Nicklaus. De topgolfer liet maandag nog weten dat het hoogst onzeker is of hij in april zou kunnen meedoen aan de Masters. De vijfvoudig winnaar van het toernooi in Augusta onderging in december voor de vijfde keer een rugoperatie. Hij twijfelde of hij tijdig hersteld zou zijn. ,,Mijn God, ik hoop dat ik erbij kan zijn, maar ik weet echt niet of het gaat lukken. Ik moet zuinig zijn op mijn rug, want ik heb er maar één”, liet Woods weten.

De Masters staan gepland voor 8 tot en met 11 april. Woods was sowieso al niet meer van plan om voor die Major nog andere toernooien te spelen.

